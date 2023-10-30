Психолог Никулин: возьмите паузу в 10 секунд, если хотите написать бывшему

Мысль о том, чтобы вернуться к бывшему, часто рождается из состояния внутреннего дефицита, когда вы не ощущаете себя достаточно полноценной без этого мужчины рядом, что приводит к эмоциональной зависимости.
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