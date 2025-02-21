Синоптик Позднякова предупредила москвичей о высоком давлении 21 и 22 февраля

Атмосферное давление в столице достигнет высоких значений 21 и 22 февраля, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, указав, что оно поднимется на 15–20 единиц выше нормы, но до рекордных значений не дойдет.
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