Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках аренды авто с выкупом

Аренда с правом выкупа — это вариант приобретения авто в рассрочку, схожий с лизингом. В обоих случаях заключается договор временного пользования автомобилем, с возможностью последующего выкупа водителем.
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