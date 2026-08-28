⚡️«Демонстрировал половой орган маленьким девочкам»: педофил из Севастополя признался в преступлениях против малолетних девочек 44-летний севастополец задержан сотрудниками полиции после того, как он неоднократно демонстрировал свой половой орган маленьким девочкам на детских площадках и во дворах жилых домов.
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