Замглавы МИД РФ назвал манипуляцией заявления Армении о санкциях на сельхозпродукцию

Заявления официальных лиц и информационных ресурсов Армении о якобы введённых Россией санкциях против поставок некоторых категорий армянской сельскохозяйственной продукции рассматриваются как манипуляция, заявляет заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
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