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Какие домашние цветы называют счастливыми, потому что они притягивают удачу и изобилие

Какие домашние цветы называют счастливыми, потому что они притягивают удачу и изобилие

Какие домашние цветы называют счастливыми, потому что они притягивают удачу и изобилие Алёна ЮрьеваДревняя китайская философия фэншуй учит, что правильно подобранные и расставленные в доме растения способны не только украсить интерьер, но и гармонизировать энергетику пространства, притягивая богатство, здоровье и счастье.

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