Какие домашние цветы называют счастливыми, потому что они притягивают удачу и изобилие Алёна ЮрьеваДревняя китайская философия фэншуй учит, что правильно подобранные и расставленные в доме растения способны не только украсить интерьер, но и гармонизировать энергетику пространства, притягивая богатство, здоровье и счастье.