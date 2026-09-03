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Триллионы инвестиций и особый режим: Путин сделал важное заявление на ВЭФ

Триллионы инвестиций и особый режим: Путин сделал важное заявление на ВЭФ

Путин на ВЭФ-2026: единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики, рост инвестиций и курс на развитие экономики Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подвел итоги развития Дальнего Востока и обозначил ключевые направления экономической политики страны.

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