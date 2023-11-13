Теперь мы знаем, как размножаются угри. Ура!

Удивительно, но этот процесс долгое время был загадкой для многих. Ученые недавно опубликовали исследование, в котором прояснили различные аспекты размножения угрей, которые до сих пор были покрыты тайной.
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