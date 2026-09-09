Аналитики сообщили о росте спроса на премиум-туры, Сейшелы и Мальдивы в лидерах

Количество путешественников с высоким бюджетом в России растет: за январь–июль 2026 года доля премиальных и люксовых поездок в структуре продаж крупных туроператоров достигла 5,5% против 4% годом ранее.
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