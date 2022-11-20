На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ. По данным СМИ, тревога была объявлена после взлета истребителя МиГ-31К, который может нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал», с территории Белоруссии.