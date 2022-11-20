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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ. По данным СМИ, тревога была объявлена после взлета истребителя МиГ-31К, который может нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал», с территории Белоруссии.

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