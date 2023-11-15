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Мартемьянов об удалении при 1:1 в игре с ЦСКА: «У нас пять утра – тяжело концентрироваться. Но доволен содержанием «Амура» – парни на ходу, поймали игру»

«Амур» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Я считаю, что мы провели довольно неплохой матч.

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