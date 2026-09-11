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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денисенко о голе «Металлурга» за 9 секунд до конца 3-го периода: «Они давили, наша пятерка «наелась», а тайм-аут брать было нельзя. Мы под нагрузками – тяжело, голова хуже думает»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о поражении от «Металлурга» (2:3 Б). Нападающий магнитогорцев Дмитрий Силантьев сравнял счет за 9 секунд до конца 3-го периода.

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