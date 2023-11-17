Изменения ключевой ставки центробанка РФ повлияло  на приобретение недвижимости в Крыму

О том, как изменения ключевой ставки центрального банка России повлияло на покупательскую способность недвижимости в Крыму рассказала руководитель отдела компании по продаже недвижимости и ипотеки Ольга Самусенко "Ключевая ставка изменилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии