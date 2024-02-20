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Генпрокуратура освободит некоторых автолюбителей от оплаты штрафов на нарушения ПДД

Генпрокуратура освободит некоторых автолюбителей от оплаты штрафов на нарушения ПДД

Некоторых автолюбителей освободят от оплаты штрафов на нарушения ПДД, сообщает PRIMPRESS. Генпрокуратура России поручила прокурорам регионов и ГИБДД провести в 2024 году ревизию мест расстановки комплексов фотовидеофиксации для того, чтобы исключить факты использования не по целевому назначению.

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