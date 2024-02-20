Генпрокуратура освободит некоторых автолюбителей от оплаты штрафов на нарушения ПДД

Некоторых автолюбителей освободят от оплаты штрафов на нарушения ПДД, сообщает PRIMPRESS. Генпрокуратура России поручила прокурорам регионов и ГИБДД провести в 2024 году ревизию мест расстановки комплексов фотовидеофиксации для того, чтобы исключить факты использования не по целевому назначению.
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