Военное обозрение

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Польские репортеры нашли «странности» в облете грозового фронта лайнером с российскими туристами над Польшей

Польские репортеры нашли «странности» в облете грозового фронта лайнером с российскими туристами над Польшей

Маршрут турецкого самолета компании Turkish Airlines, который ранее совершил маневр в небе над Польшей, пролетев над Варшавой, привлек внимание польской прессы.

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