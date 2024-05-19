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Эндокринолог Янг заявила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль

Эндокринолог Янг заявила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль

Употребление некоторых продуктов может негативно сказываться на самочувствии человека. В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль.

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