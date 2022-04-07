Президент США Джо Байден спілкується із сім'ями українських біженців у Варшаві. 26 березня 2022р. Статус біженця в США для українців Бюрократична тяганина та відсутність чітких правил та процедур створюють проблеми для бажаючих знайти притулок у Сполучених Штатах Президент Байден оголосив, що США приймуть 100 тисяч українських біженців – але процесуально-юридичні деталі цієї ініціативи поки […] Сообщение Статус біженця у США для українців появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.