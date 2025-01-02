Где спрятаны сокровища

Более двух недель на экранах России и Беларуси мистика «Чёрный замок» по роману Владимира Короткевича Сюжет уносит зрителей в мрачное средневековье, овеянное сказаниями о призраках Белой дамы и Чёрного монаха, хранителях сокровищ, похищенных во время восстания православных князей против польского короля.
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