Где спрятаны сокровища

Более двух недель на экранах России и Беларуси мистика «Чёрный замок» по роману Владимира Короткевича Сюжет уносит зрителей в мрачное средневековье, овеянное сказаниями о призраках Белой дамы и Чёрного монаха, хранителях сокровищ, похищенных во время восстания православных князей против польского короля.