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Этот таинственный мир

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  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
    Плоская Земля

Вид на Сатурн

Вид на Сатурн

Вид на Сатурн через атмосферу его самого большого спутника, Титана (на переднем плане). Это цветное изображение было получено космическим аппаратом НАСА «Кассини», когда он проходил всего в 7500 километрах от Титана.

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