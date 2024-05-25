Вид на Сатурн через атмосферу его самого большого спутника, Титана (на переднем плане). Это цветное изображение было получено космическим аппаратом НАСА «Кассини», когда он проходил всего в 7500 километрах от Титана.
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