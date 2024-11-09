«Его зубы впечатались в дерево»: к вопросу о траншейных дубинках Первой мировой войны

Различные виды окопного оружия англичан и канадцев Первой мировой войны: револьвер со штыком, ручные гранаты, ножи-кастеты и… траншейные дубинки «из всего, что под руками, включая утяжеленные гайкой куски металлического троса.
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