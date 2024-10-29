Джо Джонас неожиданно отреагировал на снимки Софи Тернер с новым возлюбленным

За считаные месяцы после расставания Софи Тернер закрутила новый роман. Избранник звезды Перри Пирсон — один из завиднейших женихов Великобритании, состояние семьи которого только по скромным меркам оценивается в 224 миллиона фунтов стерлингов.
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