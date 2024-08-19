Минниханов и замглавы Минпромторга РФ Каримов прибыли в Челны с рабочим визитом

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня утром в Набережные Челны. В ходе рабочего визита он посетит ряд промплощадок, а также оценит качество проделанного капремонта в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийский».
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