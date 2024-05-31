Овечкин назвал канадца Макдэвида своим преемником

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу "Это хоккей, брат!" заявил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) есть два игрока, которые способны стать его преемниками.
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