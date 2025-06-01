Нас ждёт "кровавое лето", где решится очень многое

В ходе X Съезда союза добровольцев Донбасса (СДД) депутат Госдумы Александр Бородай был откровенен. Обращаясь к героям, основатель СДД подчеркнул, что все мы, хоть и чувствуем вероятность так называемой "большой сделки", понимаем: ничего так просто не закончится и для Победы предстоит пройти через испытания.
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