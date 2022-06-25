´Ценить и защищать´. Воспитанники лагеря труда и отдыха ´Гаспадар´ на экскурсии в УВД Бобруйского горисполкома.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска УВД 16 июня в рамках республиканской межведомственной программы ´Забота´ организовали для воспитанников лагеря труда и отдыха ´Гаспадар´ государственного учреждения образования ´Средняя школа №28 г.
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