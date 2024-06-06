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  • Ольга Виноградова
    Для Байдена порядочности не хватило , всю разобрали более молодые .Байден назвал Пут...
  • Victor L
    😈Байден назвал Пут...
  • epobedimski
    Идиот!Байден назвал Пут...

Кабмин Японии счел неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Кабмин Японии счел неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал категорически неприемлемыми и несправедливыми якобы попытки России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие условий по мирному договору стран.

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