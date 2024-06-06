Кабмин Японии счел неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал категорически неприемлемыми и несправедливыми якобы попытки России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие условий по мирному договору стран.
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