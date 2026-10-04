Ужасное коварство: российские агенты проникают в дома финских политиков и оставляют там фекалии и мочу — СМИ 

В Финляндии расследуют десятки случаев возможного проникновения в дома депутатов, пишет Neue Zürcher Zeitung.
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Свежие комментарии
- Уиткофф назвал да...
- Уиткофф назвал да...
- НН Журналист рассказ...
Господ - политиков лишили качественной и дешёвой русской водки и они принялись жрать сучок. Ну и, как говорил один герой, чего только не покажется человеку стрезву.
Это могла сделать только "англичанка, которая гадит" или мигранты-хохлы, последние любители таких шуток.
Да, даже никто догадаться в ЕС не мог, что у чухни как в поговорке:"У страха глаза велики"...Такое недержание бывает и у преступников и называется "медвежья болезнь"...Лучше бы занимались чем-нибудь полезным и сидели по своим кочкам на болотах! Разбаловала матушка-Русь домами и общественными туалетами!