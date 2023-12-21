В российском регионе более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу

Бусаргин: в Саратове более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу В Саратовской области более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний.
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