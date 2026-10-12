Американец потерял 2 ТБ «редчайшего порно» на Яндекс Диске из-за удара по дата-центрам. Ценитель собирал коллекцию 2 года.
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