Археологи нашли сосуд, пролежавший в земле более 7000 лет

Керамический сосуд с заостренным дном, культура Яншао / © Xu Lin По словам младшего научного сотрудника Ли Юнцяна (Li Yongqiang) из Института археологии Китайской академии социальных наук, которого процитировало китайское информагентство «Синьхуа», предварительная оценка показала, что сосуд изготовили не менее 7700 лет назад.
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