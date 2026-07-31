Победа АдГ спутает планы НАТО: русофобия толкнула Мерца на крайние меры

Берлин разрабатывает секретный план на случай победы АдГ в восточных землях, пишет The Telegraph. Мерц опасается, что новые региональные правительства смогут затормозить переброску войск НАТО при возможном вооруженном столкновении с Россией.
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