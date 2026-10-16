Посольство России в Каире подтвердило сообщения о гибели ребенка в отеле в Шарм-эш-Шейхе. Об этом дипмиссия сообщила РИА Новости.
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