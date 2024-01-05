Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
взглянул на эту рожу, морда писец полный, никакой он не офицер, а вот сволочь даааа, полная и жадная до краёв!! пусть гиздит что не попадя пока, а потом шёл, шёл, упал и сдох!!
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Гарий Щерба
Одного  ПОНЯТЬ  НЕ МОГУ , КАК , КАК  таких  НЕДОНОСКОВ  ИЗМЕННИКОВ  РОДИНЫ   земля  НОСИТ...??!!!??
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Елена Александровна
Купили с потрохами! А вот офицером его назвать сложно.
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