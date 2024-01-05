Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.
Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
взглянул на эту рожу, морда писец полный, никакой он не офицер, а вот сволочь даааа, полная и жадная до краёв!! пусть гиздит что не попадя пока, а потом шёл, шёл, упал и сдох!!
Ответить
7 час.
Гарий Щерба
Одного ПОНЯТЬ НЕ МОГУ , КАК , КАК таких НЕДОНОСКОВ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ земля НОСИТ...??!!!??
Ответить
4 час.
Елена Александровна
Купили с потрохами! А вот офицером его назвать сложно.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии