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В Германии составили секретный план в тысячу страниц – на случай войны с Россией

В Германии составили секретный план в тысячу страниц – на случай войны с Россией

Влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о разработанном Бундесвером секретном плане на случай войны с Россией Как указано в публикации, подготовленный ведомством «Оперативный план Германии» состоит из одной тысячи страниц.

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