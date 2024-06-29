В Оренбургской области Госавтоинспекторами задержан несовершеннолетний, совершивший угон автомобиля «Мазда-3» у жениха своей сестры

В ходе несения службы экипажем дорожно-патрульной службы МУ МВД России «Оренбургское» на улице Ткачева областного центра был замечен автомобиль марки «Мазда-3», который двигался с нарушением Правил дорожного движения.
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