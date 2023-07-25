Где женщине за сорок познакомиться с приличным мужчиной?

ирина игнатова дак тетка, мама кузины, сама была два раза замужем, имея далеко не сказочную внешность, чесслово (они с моей мамой от разных отцов), мне всегда тетка напоминала продавца пиявками (Дуремара), да еще и с весовой категории от 100 кило, а мужья у нее, кстати, весьма достойные были. А почему были - первый ушел к другой женщине, второй - не так давно умер. Просто от таких мамаш надо жить в худшем варианте - на другом конце города, в лучшем - вообще в другой области.

ирина игнатова О, да, люди многих Богов придумали, олимпийские боги, кстати, тоже не отличались нравственностью, да и каждая вера гнет ту линию, которая на данный момент нужна сильным мира сего. Оставим богов "нашим баранам",. И если буквально лет двадцать назад в нашей стране женщины стремились выйти замуж по любви, по той самой, когда и в горе, и в радости, то сейчас девицам плевать, если ее мужем будет дряблый старичелло лет на 20-40 старше, но зато с баблищем. Для девиц - это сытая и ленивая жизнь, для старичелл - молодая жена- это последняя марка нового авто в его гараже. А надо заметить, что раз риски инсультов и инфарктов у мужчин +45 весьма высоки, то и ряды одиноких привлекательных девиц будут расти. "дибровых", "краско", "градских" и т.д. на всех не хватит.