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Где женщине за сорок познакомиться с приличным мужчиной?

Где женщине за сорок познакомиться с приличным мужчиной?

Как познакомиться с неприличным мужчиной, большинство из нас уже знает. Такой опыт имеется, у многих и не по разу.

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Комментарии
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ирина игнатова
дак тетка, мама кузины, сама была два раза замужем, имея далеко не сказочную внешность, чесслово (они с моей мамой от разных отцов), мне всегда тетка напоминала продавца пиявками (Дуремара), да еще и  с весовой категории от 100 кило, а мужья у нее, кстати, весьма достойные были. А почему были - первый ушел к другой женщине, второй - не так давно умер. Просто от таких мамаш надо жить в худшем варианте - на другом конце города, в лучшем - вообще в другой области.
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14 час.
ирина игнатова
О, да, люди многих Богов придумали, олимпийские боги, кстати, тоже не отличались нравственностью, да и каждая вера гнет ту линию, которая на данный момент нужна сильным мира сего. Оставим богов &quot;нашим баранам&quot;,. И если буквально лет двадцать назад в нашей стране женщины стремились выйти замуж по любви, по той самой, когда и в горе, и в радости, то сейчас девицам плевать, если ее мужем будет дряблый старичелло лет на 20-40 старше, но зато с баблищем. Для девиц - это сытая и ленивая жизнь, для старичелл - молодая жена- это последняя марка нового авто в его гараже. А надо заметить, что раз  риски инсультов и инфарктов у мужчин +45 весьма высоки, то и ряды одиноких привлекательных девиц будут расти. &quot;дибровых&quot;, &quot;краско&quot;, &quot;градских&quot; и т.д. на всех не хватит.
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14 час.
Дмитрий Яковлев
— Ну что? К тебе или ко мне? — Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь? — Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов? А если серьёзно...СНОБИЗМ у автора зашкаливает и мигрени , похоже , постояннные-ибо корона жмёт.. НА СЕБЯ не пробовали ОБЪЕКТИВНО взглянуть? ЧЕМ Вы можете УСПЕШНОГО мужчину привлечь? Вы готовите на уровне шеф-повара мишленовского ресторана? Ах-&quot;Это не женское дело!&quot;... Вы конкурс красоты выигрывали неоднократоно? Что? Тоже нет? Возможно , Вы доктор наук и способны поддержать разговор на любую тему-от влияния эллинской культуры на минойскую цивилизацию до технологии кустарной выплавки легированной стали? Что? Опять мимо? Так ЧЕМ Вы привлечь УСПЕШНОГО мужчину можете-то?
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12 час.

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