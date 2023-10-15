"Почем нынче курс серебряника", - озвучена сумма "премиальных" Кузьминова угнавшего российский вертолет

Нельзя о важном писать с такими ошибками- хоть книги начните читать. Нет слова "серебряники". Есть слово "СРЕБРЕННИКИ". Библейское "Продать на тридцать сребренников!"

Александр Семенов

Не надо делать другим замечания, если сами не в курсе того, о чём вы говорите, Слово "серебряник" существует в русском языке и употребление этих двух слов в литературном и в разговорном вариантах вполне правомерен. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA