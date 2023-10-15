ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Королева
    этой нечести и моральному уродцу НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В РОССИИ. Пусть сидит под кроватью и трясется своей продажной шкурой т..."Ему терять нечег...
  • Лидия
    Честно говоря, я никогда не смотрела передачи Урганта, слишком низкопробные, тем более в это время были передачи Соло...СМИ узнали, кто п...
  • Betahon
    Больше того, это вообще может быть выкидыш фашиста Шеварднадзе, насаждавшего грызунов в МИДе и продавшего матрасникам...СМИ узнали, кто п...

"Почем нынче курс серебряника", - озвучена сумма "премиальных" Кузьминова угнавшего российский вертолет

"Почем нынче курс серебряника", - озвучена сумма "премиальных" Кузьминова угнавшего российский вертолет

Politiki.net Уверен, у каждого из вас друзья, есть, что сказать в адрес предателя Максима Кузьминова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Ванидовская
Нельзя о важном писать с такими ошибками- хоть книги начните читать. Нет слова &quot;серебряники&quot;. Есть слово &quot;СРЕБРЕННИКИ&quot;. Библейское &quot;Продать на тридцать сребренников!&quot;
Ответить
3 час.
Александр Семенов
Не надо делать другим замечания, если сами не в курсе того, о чём вы говорите, Слово &quot;серебряник&quot; существует в русском языке и употребление этих двух слов в литературном и в разговорном вариантах вполне правомерен. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Сребреник — Википедия
ru wikipedia
Ответить
2 час.
михаил келбасников
Плохиш...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх