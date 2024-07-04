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Их борьба. Почему на Украине бездействуют психиатры?

Их борьба. Почему на Украине бездействуют психиатры?

Киевский режим продолжает пробивать дно, хотя снизу уже несколько лет никто не стучит. Так, в Верховной Раде зарегистрирован очередной "патриотический" законопроект, предлагающий увеличить штрафы за прослушивание российской музыки с 70 гривен до 25 500 гривен.

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