Их борьба. Почему на Украине бездействуют психиатры?

Киевский режим продолжает пробивать дно, хотя снизу уже несколько лет никто не стучит. Так, в Верховной Раде зарегистрирован очередной "патриотический" законопроект, предлагающий увеличить штрафы за прослушивание российской музыки с 70 гривен до 25 500 гривен.