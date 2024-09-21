Экс-канцлер Германии сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией: «От Наполеона до Гитлера»

БЕРЛИН, 22 сентября, ФедералПресс. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто верит в возможность одержать военную победу над Россией, и призвал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.