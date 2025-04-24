Гонорары иноагентов пойдут на восстановление ДНР, ЛНР и реабилитацию участников СВО

Владимир Кошелев предложил законопроект, позволяющий направлять гонорары артистов-иноагентов на восстановление Донецкой, Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей и на реабилитацию участников СВО.
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