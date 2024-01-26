США отползают из Сирии

Юрий Кот Вчера Издание Al Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии.
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