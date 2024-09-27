Два итальянских врача обманули украинскую модель, заставив «полечиться» за 4 млн евро

Апелляционный суд Милана сегодня подтвердил решение суда против Марилены Пиццуто, одного из популярных среди VIP-персон косметических хирургов, и против ее мужа Санто Джентилкоре, обвиненного в мошенничестве.
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