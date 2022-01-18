И снова 16 января, или Забудьте о газетах на русском языке

Денис Коронин. Ну что, дорогие граждане Украины? При словосочетании «диктаторские законы 16 января» вам теперь вспоминается… что? 16 января 2014 года и попытка тогдашней власти утихомирить активистов так называемой «революции достоинства»? Или все-таки 16 января 2021 года, после которого разговор с вами официанта в кафе, продавца в магазине или клерка в банке по‑русски – противозаконное деяние? Как бы то ни было, сегодня 16 января 2022 года, и у меня для вас очередная отличная новость.