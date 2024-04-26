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Элитная жена, вооруженная охрана и западные спецслужбы: появились «неудобные» подробности жизни арестованного замминистра обороны

Элитная жена, вооруженная охрана и западные спецслужбы: появились «неудобные» подробности жизни арестованного замминистра обороны

Пока вся страна обсуждает серьезный снарядный голод противника, выделения Штатами средств для Украины и возможное масштабное наступление российских войск, в тылу началась глобальная зачистка.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Сколько сразу информации! :-) Как по заказу. Столь масштабные вещи без ведома начальника ну никак не могли происходить. А начальник - друг. А друг выше закона. Уж не театр ли это... Чтобы не разрабатывать друга, назначили крайнего. Ну не за просто так конечно.
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5 час.
Artur
Как понять &quot; зама Шойгу поймали на взятке совершенно случайно.&quot;? Силовые ведомства уже отрапортовали: &quot;В течении 5 лет за его действиями велось наблюдение&quot;. И тогда не совсем понятно : КТО у них сквозь пальцы смотрел,как зам.министра обороны России,каждый год балдел на зарубежных курортах? Должность такая,что будь он хоть из Пуэрто-Рико--лакомый кусок для всех спецслужб мира.А уж России...
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5 час.
Игорь Михайлович
ну да. все помнят &quot;дело Васильевой&quot;, и чем оно закончилось. и слова Путина по этому поводу тоже.. ))
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3 час.

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