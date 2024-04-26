Элитная жена, вооруженная охрана и западные спецслужбы: появились «неудобные» подробности жизни арестованного замминистра обороны

LD Leon Dan Сколько сразу информации! :-) Как по заказу. Столь масштабные вещи без ведома начальника ну никак не могли происходить. А начальник - друг. А друг выше закона. Уж не театр ли это... Чтобы не разрабатывать друга, назначили крайнего. Ну не за просто так конечно.

Artur Как понять " зама Шойгу поймали на взятке совершенно случайно."? Силовые ведомства уже отрапортовали: "В течении 5 лет за его действиями велось наблюдение". И тогда не совсем понятно : КТО у них сквозь пальцы смотрел,как зам.министра обороны России,каждый год балдел на зарубежных курортах? Должность такая,что будь он хоть из Пуэрто-Рико--лакомый кусок для всех спецслужб мира.А уж России...