Найденный в России наконечник копья был создан ещё неандертальцами

Согласно информации La Brújula Verde, результаты нового исследования показали, что артефакт, обнаруженный в Мезмайской пещере, расположенной в горах Кавказа, в 2003 году, является самым древним костяным наконечником копья, когда-либо найденным на территории Европы.
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