Биогаз — альтернативное топливо будущего Юлия СоколоваРост выбросов парниковых газов, увеличение потребления воды, ее загрязнение, истощение земель и запасов природных энергоресурсов вынуждают искать новые источники энергии.
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