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На Павловском тракте в Барнауле начали строить 24-этажные "Подсолнухи". Фото

На Павловском тракте в Барнауле начали строить 24-этажные "Подсолнухи". Фото

В середине августа застройщик получил разрешение на строительство Стройплощадка на Павловском тракте, 178 / Фото: amic.

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