Найдена ключевая часть прошлого Земли — место раскола Южной Америки и Африки 

Исследовательская группа обнаружила, что древние камни и окаменелости давно вымерших морских рептилий в Анголе ясно демонстрируют ключевую часть прошлого Земли — раскол Южной Америки и Африки и последующее формирование южной части Атлантического океана.
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