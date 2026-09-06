Медвежий угол
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Медвежий угол

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Испугались проверок: Как семейство приезжих мигом отказалось от бесплатного жилья после поднятой шумихи

Испугались проверок: Как семейство приезжих мигом отказалось от бесплатного жилья после поднятой шумихи

В центре вашего внимания В тихом уголке Тверской области - в посёлке Селижарово - развернулась драма, достойная остросюжетного кино: заурядное вручение соцдокументов неожиданно превратилось в запутанный клубок интриг.

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Леон

Единичный случай, а сколько таких же "специалистов" из суперсуверенных стран Азии размножаются за счёт коренных жителей России? И ГЛАВНОЕ, ведь они не сами сюда приехали "просто так" , сидят где-то "высоко-высоко" настоящие виновники нашествия "работников" по размножению.