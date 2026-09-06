Испугались проверок: Как семейство приезжих мигом отказалось от бесплатного жилья после поднятой шумихи

В центре вашего внимания В тихом уголке Тверской области - в посёлке Селижарово - развернулась драма, достойная остросюжетного кино: заурядное вручение соцдокументов неожиданно превратилось в запутанный клубок интриг.
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Большинство чиновников состоят в единой России, вот и задумайтесь.
А посидеть на дорожку?
Ни кого из чиновников не найдут,ни кого не посадят!Могут быть только пойдут на повышение,как мэр Мытищ Купецкая!И стать доверенным лицом Единой России!
повесить черножопых вместе с чинушами борзость зашкаливаеи
Единичный случай, а сколько таких же "специалистов" из суперсуверенных стран Азии размножаются за счёт коренных жителей России? И ГЛАВНОЕ, ведь они не сами сюда приехали "просто так" , сидят где-то "высоко-высоко" настоящие виновники нашествия "работников" по размножению.
Дикарей депортировать...