Экс-помощник руководителя британского оборонного ведомства Глен Грант обратил внимание на то, что если войска Вооружённых сил киевского режима окажутся вынуждены оставить населённый пункт Авдеевка из-за давления Армии Российской Федерации, то виновны в этом будут Соединённые Штаты Америки.