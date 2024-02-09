Экс-помощник руководителя британского оборонного ведомства Глен Грант обратил внимание на то, что если войска Вооружённых сил киевского режима окажутся вынуждены оставить населённый пункт Авдеевка из-за давления Армии Российской Федерации, то виновны в этом будут Соединённые Штаты Америки.
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